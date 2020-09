Dormire nella casa di Willy, Il Principe di Bel-Air. Ora puoi farlo

Willy, il principe di Bel-Air. Messa in affitto la villa meravigliosa che faceva da set durante le puntate della popolare serie tv anni ’90

Una foto di qualche giorno fa ritraeva una reunion del cast originale della popolarissima serie ani ’90 Willy, il principe di Bel -Air. Tutti presenti tranne James Avery, attore interpretava zio Phill, scomparso purtroppo il 31 dicembre 2013.

Qual è il motivo di tale rimpatriata? La star hollywoodiana Will Smith (lanciato proprio da questo programma) e i suoi colleghi saranno protagonisti di uno speciale dedicato alla serie che andrà in onda il 26 novembre, il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.

La prima puntata risale al 10 settembre 1990 ed è stata trasmessa per sei stagioni. Raccontava le vicende del giovane Willy, cresciuto nei sobborghi di Filadelfia, che viene mandato dalla madre a vivere con gli zii benestanti a Los Angeles, nella zona di Bel-Air, per allontanarlo dall’ambiente violento in cui stava crescendo. Questo cambierà per sempre la sua vita e quella dei parenti, tra gag esilaranti e lezioni morali.

Will Smith ha dichiarato che sarà il produttore del reboot, il quale avrà un tono più drammatico rispetto all’ originale.

Willy, Il Principe di Bel-Air. In affitto la villa di zio Phil

Proprio per lanciare il reboot, sul sito di Airbnb adesso è possibile affittare quella “sventola di casa” (come recitava la sigla in italiano) che faceva da location fittizia delle puntate della serie.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Will Smith attraverso la sua pagina Instagram.

Le prenotazioni sono esclusive per i residenti della Los Angeles County, apriranno il 29 settembre e sarà possibile soggiornarvi sono per 5 date disponibili: 2, 5, 8, 11 e 14 ottobre. Sarà possibile affittare una stanza per 2 persone ma gli ospiti, a causa della pandemia da Coronavirus, non avranno grande libertà di movimento; la casa è divisa in areee delimitate e tutti dovranno rimanere nella zona prescelta.

Costerà una fortuna? Assolutamente no. Solo 30 dollari a notte.

