Elettra Lamborghini fa una FOTO e inquadra dove non batte il sole, pazzesca

Elettra Lamborghini su Instagram fa scintille. I suoi fan impazziscono per lei e la cantante sfoggia quotidianamente foto strepitose

Elettra Lamborghini sconvolge tutti con il suo nuovo look. La cantante ha fatto la sua entrata all’Arena di Verona dove il 9 settembre si è tenuto il Power Hits Estate 2020, l’evento organizzato ogni anno da RTL 102.5 che in questo 2020 ha premiato la canzone più suonata fra il 22 giugno e il 28 agosto. L’artista ha lasciato i suoi fan senza parole con un outfit fuori dal normale per i suoi standard.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Enrico Papi debutta con Name That Tune: i vip della prima puntata

Elettra Lamborghini, foto e look sensazionali