Emma Marrone sempre più sexy: abito bianco e trasparenze

Emma Marrone sensuale e provocante. L’ultimo look è da infarto: abito bianco, lungo e trasparente, la cantante ha un corpo da urlo.

Provocante, sensuale ma pur sempre elegantissima. Emma Marrone è a Roma, per una serata di Bulgari. In foto indossa un abito lungo e bianco che fa immaginare tutto: una delizia per gli occhi.

La cantante salentina si mostra sempre più bollente sui social. Dopo l’uscita del singolo Latina – dove si scatena e twerka come una ballerina – eccola in versione chic, sempre bellissima.

Ma non rinuncia alla sensualità. D’altronde il fascino di Emma è innato, proprio come il suo talento. Qualche secondo dopo la pubblicazione del post, i follower si sono scatenanti con commenti che ne elogiano la bellezza: «Che dire, una regina che brilla sul palcoscenico» «Fantastica, sei bellissima» sono solo alcune delle esclamazioni dei suoi fan, incantati dal fascino di Emma.

Emma presto su Sky: cosa bolle in pentola?