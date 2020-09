Enrico Papi debutta con Name That Tune: i vip della prima puntata

Enrico Papi è pronto a tornare su TV8 con Name That Tune che vedrà i vip impegnati in una gara musicale: tutti i dettagli

Prenderà il via questa sera, martedì 15 settembre, su TV8 il nuovo programma condotto da Enrico Papi e ispirato parzialmente a Sarabanda, lo storico gioco musicale guidato proprio da quest’ultimo. Name That Tune – Indovina la Canzone vedrà confrontarsi personaggi noti che verranno divisi in due squadre e guidati da un capitano. Il format riprende quello trasmesso dalla NBC negli anni ’50 ma conterrà anche alcuni elementi di Sarabanda. In particolare sono stati presi in prestito “l’asta musicale” e il “7×30“, rivisitati per l’occasione.

“La differenza è che il 7×30 dispone di jolly conquistati nelle prove precedenti. Si potrà quindi riascoltare la canzone per dieci secondi e provare a indovinarla” ha detto il conduttore durante la conferenza stampa di presentazione. I protagonisti delle puntate saranno coinvolti anche nella sigla, diversa a seconda dei partecipanti.

I nomi dei partecipanti di Name That Tune

La prima puntata vedrà le squadre capitanate da Elettra Lamborghini e Lino Banfi. Mentre nel corso delle settimane si sfideranno anche Fabio Caressa, Platinette, Francesco Monte, Orietta Berti, Paola Barale, Aurora Ramazzotti, Sabrina Salerno, Jo Squillo, Cristiano Malgioglio, Andrea Damante, Arisa, Morgan e Francesco Pannofino.

Uno show musicale nel quale compariranno grandi appassionati di musica. Non è un programma fine a stesso, dichiara Enrico Papi, ma un vero gioco. “Sono tutte puntate a eliminazione diretta e la squadra che vince tornerà nella puntata successiva con un’altra squadra” ha raccontato.

Il conduttore mantiene la sua posizione all’interno del palinsesto di TV8, che si allarga oltre Guess My Age, con il quale intrattiene il pubblico nella fascia pre serale. Name That Tune andrà in onda per cinque serate a partire da questa sera alle ore 21,25.

