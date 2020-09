Ginevra Lamborghini, “sfida” alla sorella Elettra | Arriva l’annuncio – FOTO

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ha pubblicato una nuova foto tramite sul proprio profilo Instagram lanciando un importante annuncio: cosa sta per succedere

Visualizza questo post su Instagram ScorZese fuori a mezzanotte! ⏰ 🔥 Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 15 Set 2020 alle ore 3:13 PDT

Ormai le sorelle Lamborghini e la parola musica sembrano essere diventate un tutt’uno. Infatti Elettra Lamborghini presto non sarà più sola, ma avrà una rivale in casa. Si tratta della sorella Ginevra Lamborghini. D’altronde il suo più recente post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram parla chiaro. Riportiamo la didascalia che già da sé non necessita di grandi spiegazioni. “ScorZese fuori a mezzanotte! ⏰ 🔥“.

ScorZese è il nome del singolo con cui debutterà la ragazza come cantante. Elettra non sembra aver preso affatto male la decisione da parte della sorella ed anzi le dà il suo personale in bocca al lupo nel box dei commenti al di sotto del contenuto postato nel social network.

Ginevra Lamborghini, il messaggio della sorella Elettra sotto la sua FOTO