Giulia De Lellis rompe il silenzio: “Vi parlo di me e di Andrea Damante”. L’influencer ha deciso di raccontare quello che sta succedendo tra lei e l’ex tronista

Giulia De Lellis e Andrea Damante erano tornati insieme durante la quarantena. Un ritorno di fiamma incredibile, inaspettato, considerando che entrambi stavano con altre persone. Lei in particolare era impegnata in una relazione importante con Andrea Iannone, e da un momento all’altro i fans dei “Damellis” hanno visto tornare insieme la loro coppia preferita in assoluto. Un momento di pura gioia durato troppo poco: i due, da un po’ di tempo, non stanno più insieme. E ad ufficializzarlo è stata Giulia nelle sue storie di Instagram ieri sera.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono al capolinea: “Stavolta abbiamo deciso di proteggerci di più”

“Questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto sia possibile” scrive la De Lellis nelle sue storie di Instagram. “Non abbiamo mai nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete? L’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. È bene che sappiate anche che le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andre è resterà sempre una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra. Senza odio né rancori. Senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandosi solo il meglio. Insieme o separati che sia”.

I fans, dopo le sue parole, sono speranzosi e sono sicuri che torneranno più forti che mai.