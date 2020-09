Grande Fratello, chi è Adua Del Vesco? Età, vita, fidanzato e Instagram. L’attrice è una dei nuovi concorrenti del GF Vip: ha già conquistato tutti nella casa

Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, nuova concorrente del Grande Fratello. Nata a Messina il 26 novembre del 1994, trascorre la sua infanzia nella città natale con i genitori. A soli 16 anni è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, frequenta alcuni corsi di teatro e di dizione per migliorarsi. Intanto comincia l’università, iscrivendosi alla facoltà di Teologia.

Adua del Vesco è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip: ecco cosa sappiamo di lei

Della sua vita privata, sappiamo che in passato ha sofferto di anoressia. Lo ha raccontato lo scorso anno a Verissimo. “Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all’altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando. Anche perché forse morire era la mia volontà in quel momento. Passavo le mie giornate a letto a guardare il soffitto, a non fare niente. Provavo la sensazione di morire da un momento all’altro”.

L’attrice ha avuto una storia importante con Massimiliano Morra: i due si sono ritrovati ora nella casa più spiata d’Italia.

Accadrà qualcosa tra i due? Riusciranno a chiarire e restare amici oppure ognuno andrà per la sua strada?