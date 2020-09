Grande Fratello, Patrizia De Blank nuda in diretta: il web in tilt – FOTO

Grande Fratello, Patrizia De Blank nuda in diretta: il web in tilt. La contessa si è cambiata davanti all’occhio vigile delle telecamere: il gf cambia subito regia

Patrizia De Blank, nuova concorrente del Grande Fratello, in poco meno di 24 ore ha già creato scalpore. Troppe parolacce, troppe lamentele, a Pomeriggio Cinque si stava parlando proprio di lei quando in sottofondo c’era la diretta della casa. E, proprio durante la diretta, Patrizia si è spogliata completamente, restando senza niente addosso. Improvvisamente il panico, hanno subito cambiato regia ma oramai era troppo tardi: il danno è stato fatto.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Grande Fratello, Patrizia De Blank si denuda davanti alle telecamere della casa

Ad accorgersene subito è stata Barbara D’Urso: “Ma cosa fa?” chiede, nel panico. La regia cambia subito le immagini ma oramai è troppo tardi e la frittata è fatta. “Sicuramente ora la chiameranno in confessionale per dirle quello che è successo. Internet è pieno delle sue foto nuda, qualcuno dovrà dirle che ci sono dei posti in cui non può spogliarsi. Come reagirà?”. La domanda è lecita dopo tutto quello che è accaduto nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

La contessa infatti si sta già lamentando per diverse cose che non le piacciono del reality: troppe luci, “così mi ammalo, spegnete queste luci” ha protestato stamattina. Dopo quest’ennesima gaffe, come reagirà? Deciderà di uscire dalla casa per davvero, come ha detto che avrebbe fatto questa mattina?