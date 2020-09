Grande Fratello, perché Patrizia De Blank ha attaccato Tommaso Zorzi. Tutta la verità su quanto accaduto ieri sera durante la prima puntata andata in onda

Bomba al Grande Fratello. Ieri è andata in onda la prima puntata e Patrizia De Blank è entrata come un ciclone della casa. Quando è arrivato il momento di salutare Tommaso Zorzi, si è bloccata e si è rifiutata. “No, io a te non ti saluto, sei uno str***o. So quello che hai detto e non voglio avere niente a che fare con te”. Confusione nella casa, Tommaso sorride, le chiede scusa, lei accetta le scuse e alla fine lo nomina. Ma cos’è successo?

Cos’è successo tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blank? Ecco perché la contessa lo ha attaccato durante la prima puntata del Grande Fratello

" DECADUTA? NO ME PARE CHE SO TANTO DECADUTA STRROOONZOOOO " VOLOOOOOOOOOOOOOOOOO #GFVIP pic.twitter.com/sdLUwhFztU — Michele Gessa (@MeanGorgeous) September 14, 2020

Ha a che fare con delle dichiarazioni che Tommaso ha rilasciato al settimanale Chi, di Alfonso Signorini. Alla domanda “conosce qualcuno degli altri concorrenti?” racconta di aver visto Patrizia al ristorante Il Caminetto di Roma. “Lei è un po’ un personaggio del Gattopardo. La nobile decaduta, quel vecchio stampo lì”. Delle dichiarazioni non proprio carine, ma i due oggi nella casa sembrano aver trovato un’intesa.

O si ammazzeranno, o si ameranno: è questo ciò che pensano i telespettatori. Ora non resta che aspettare e vedere come si evolverà il rapporto tra il giovane influencer e la contessa esuberante che è entrata nella casa più spiata.