Grande Fratello Vip, panico in casa: “Ho la febbre”

A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip uno dei concorrenti ha allarmato la casa dichiarando di non sentirsi bene e avere qualche linea di febbre

Alfonso Signorini ha dato inizio alla nuova edizione dei Grande Fratello Vip, partita con una notizia data nel pomeriggio di ieri quando è stato annunciato che un componente dello staff era risultato positivo al Covid. Allontanato dal posto di lavoro tutti coloro che sono entrati in contatto con lui hanno prontamente eseguito il tampone e l’allarme è rientrato. La puntata è andata in onda, alla presenza di Antonella Elia e Pupo che ricoprono il ruolo di opinionisti, e i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Uno di loro ha pero’ subito creato agitazione durante la notte.

Tommaso Zorzi ha la febbre: “Va e viene da giorni”

L’influencer Tommaso Zorzi è entrato nella casa con degli strascichi di sinusite che lo hanno portato ad avere la febbre nei giorni precedenti. Durante la serata, anche a causa dell’aria condizionata azionata in casa, sembra che la situazione sia peggiorata e terminata la diretta ha fatto presente di sentirsi nuovamente molto caldo. “Dovrei prendere l’antibiotico e la tachipirina. Dovevo prenderli prima della puntata ma non me li hanno dati. Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento proprio la febbre” ha detto il giovane che prima di andare a dormire ha chiesto alla redazione delle medicine.

Il pubblico si è subito scaldato alla notizia, domandandosi perché in un periodo come questo abbiano deciso di prendere sotto mano la cosa. In realtà tutti i concorrenti sono stati sottoposti ai tamponi, risultando negativi. E i controlli continueranno a essere effettuati con regolazione. Al momento sembra quindi che Zorzi non debba preoccuparsi e che la situazione sia sotto controllo.

