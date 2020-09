Grande Fratello VIP, risultati deludenti. La prima puntata è un flop

Record negativo per Alfonso Signorini; il suo GF Vip infatti detiene un record per ascolti bassi. Non buona la prima.

Grande Fratello VIP, nella puntata di ieri si sono registrati solo 2.833.000 spettatori, pari al 19% di share, secondo i dati pubblicati oggi. Risultati negativi, i più bassi di sempre per quanto riguarda il celebre reality. Colpa probabilmente dell’andamento del programma; ritmi lenti. Si spera che nel tempo il programma possa ritroverà quel vigore che ha fatto del Grande Fratello uno dei programmi di punta per il palinsesto Canale 5. Anche la concorrenza è stata spiegata, Rai Uno infatti si è giocato uno dei suoi assi della manica; il Commissario Montalbano. Da sempre apprezzato, seguitissime le repliche riproposte più volte.

Grande Fratello VIP, i concorrenti entrati ieri nella casa

Ieri hanno esordito varcando la porta rossa Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Enock Barwuah, Flavia Vento, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello e Matilde Brandi. Gli altri concorrenti invece dovranno attendere venerdì per fare il loro ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. Assente invece Elisabetta Gregoraci, la showgirl calabrese infatti doveva entrare ieri nella casa del Grande Fratello. Non si sa ancora nulla sull’assenza della Gregoraci, qualcuno insinua che ci sia di mezzo l’ex marito Flavio Briatore il quale avrebbe mostrato tutto il suo disappunto sulla partecipazione dell’ex moglie al noto reality show targato Mediaset.

Intanto il padrone di casa – Alfonso Signorini – ha rassicurato che l’assenza della Gregoraci è solo momentanea e che pertanto la sua partecipazione al reality è garantita.

