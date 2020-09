Grande Fratello Vip, tutto sulla prima puntata

È iniziato ieri sera il Grande Fratello Vip su Canale 5 con Alfonso Signorini di nuovo al timone. Affianco a lui Pupo e la Elia davanti la porta rossa

Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è partito il Grande Fratello Vip. La seconda edizione condotta da Alfonso Signorini è partita alla grande e diversi sono stati gli ingressi di vip di un certo calibro come Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi e Matilde Brandi, Fausto Leali. Come lo scorso anno ci saranno due appuntamenti a settimana e il prossimo è fissato per venerdì.

“Oggi non voglio piangere perché è un giorno di festa!” è così che Alfonso Signorini apre questa nuova edizione con il pubblico, distanziato e con le mascherine. Accanto a lui Pupo mentre Antonella Elia si trova davanti la porta rossa della casa.

Iniziano gli ingressi, prima la Brandi poi Leali e così via e anche le novità di questa edizione. Signorini ha spiegato che all’interno della casa c’è una social room, qui si nasconde un concorrente segreto che potrà commentare e scrivere tramite l’account social del Grande Fratello. Per molti si tratta di Tommaso Zorzi e così sarà.

Grande Fratello Vip, iniziano gli scontri in casa

Tra i vari ingressi dell’edizione 2020 del GF Vip quello di Adua del Vesco e Massimiliano Morra, ex fidanzati a cui tocca entrare insieme nella casa. Prima si incontrano, dopo anni di lontananza, per un chiarimento ma la giovane afferma: “Non mi fai né caldo né freddo”.

No passa inosservato nemmeno l’ingresso di Flavia Vento che ammette: “Non ho un uomo da più di 10 anni, preferisco essere casta”.

Iniziano anche i primi battibecchi nella casa. Protagonisti Patrizia De Blank che attacca Tommaso Zorzi per via delle sue dichiarazioni: “Non sono decaduta str**o”. Si parte col botto Signorini sdrammatizza: “Abbiamo ufficialmente sdoganato il vaffan**lo su canale 5”.

Dopo la clip sui prossimi ingressi, tra cui quello della Gregoraci, posticipato, si passa alla nomination. Il più votato è Massimiliano Morra e per volere del Grande Fratello trascorrerà la notte nella mega lavatrice per una settimana. È notte inoltrata e la prima puntata finisce così.

