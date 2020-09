Scopriamo quali sono i cinque segni zodiacali che tra le donne sono particolarmente dediti all’ordine

Alcune persone potrebbe arrivare a essere definite maniache dell’ordine, per la loro ossessione nel avere sempre tutto accuratamente sistemato. Ma per alcune persone l’ordine va oltre ciò che sembra. Potrebbe infatti trattarsi del desiderio di controllare le cose, di rispettare propri schemi mentali o avere la sensazione di tenere le fila della propria vita in perfetto equilibrio. Per altri, invece, mantenere l’ordine può risultare anche difficile a volte e spesso si arriva a pensare che anche il disordine non sia altro che il riflesso della confusione mentale. Per ora scopriamo quali tra i segni dello Zodiaco, e in particolare tra le donne, risultano tra i più ordinati.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali sono i segni che si sanno vestire sempre bene

I segni zodiacali più ordinati tra le donne

Primo su tutti, il segno della Vergine. Si sta parlando di uno dei segni più disciplinati e organizzati dell’intero Zodiaco. Questa sua caratteristica viene impiegata in ogni aspetto della sua vita. Dal lavoro alle relazioni, dai pensieri più astratti alle cose più materiali come l’arredamento di casa. Tutto deve sempre essere perfettamente in ordine e rientrare negli schemi mentali prefissati dalla Vergine. Lo stesso vale per il segno del Sagittario, piuttosto abitudinario oltre che molto ordinato. Questo significa che in casa o in ufficio le cose saranno disposte sempre nella stessa maniera e sarà molto attento a far sì che nessuno modifichi la sua sistemazione.

Le donne nate sotto il segno del Capricorno hanno una mania dell’ordine che rispecchia perfettamente quella del controllo. Nulla deve essere fuori posto, questo comporterebbe un disordine anche mentale che il Capricorno non si permette mai di provare. I suoi spazi sono sacri e devono rispettare determinate regole imposte da se stessa, esattamente come ogni altra cosa nella sua vita.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i cinque segni che amano più intensamente

Un altro segno dedito all’ordine è quello dell’Ariete che combatte quotidianamente una lotta contro la disorganizzazione. Si tratta di un segno che è improntato a seguire delle regole, nella sua vita e nel mondo. Il disordine per questo segno varrebbe dire caos e non potrebbe sopportarlo. Mantiene un equilibrio molto sottile che difende con tutta se stessa e non permetterebbe a nessuno di scuoterlo. Che si parli dell’ordine con cui ha sistemato i vestiti nell’armadio o qualcosa di molto più astratto.

Infine la Bilancia è un altro segno molto ordinato, sebbene non sia forse così rigido nei suoi comportamenti come i quattro citati precedentemente. Ma l’ordine è qualcosa che dà serenità alla Bilancia, che altrimenti potrebbe risultare molto ansiosa. Impiega tanto a trovare la propria armonia, dettata anche dalla modalità con la quale sistema le situazioni e i contesti della propria vita. Una volta trovata, farà di tutto per mantenerla.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter