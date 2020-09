Immunologa Viola: “Sanificare quaderni e penne a scuola non serve”

Per la dottoressa Antonella Viola dell’Università di Padova “è una procedura assurda sanificare quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli”

Con la riapertura delle scuole sta riprendendo la psicosi della sanificazione degli ambienti e del materiale scolastico con cui entrano in contatto i ragazzi, ma i virologi fanno sentire la loro voce e spiegano che il pericolo non esiste. Lunedì 14 settembre 5,6 milioni di studenti italiani hanno fatto ritorno a scuola dopo mesi di interruzione a causa dell’emergenza coronavirus ma troppo spesso non si sa ancora come comportarsi e quali misure adottare.

Antonella Viola, dottoressa dell’Università di Padova, sul suo profilo Facebook ha detto la sua sul ritorno in classe di milioni di studenti italiani.

“Sto sentendo di procedure assurde per sanificate quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i quaderni tanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, amuchina e andiamo avanti!”. Lo sottolinea su Facebook l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola.

Pierluigi Lopalco: “Il rischio è pari a zero”

Anche Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa è della stessa opinione: “È pari a zero il rischio che corrono insegnati nel manipolare i quaderni con i compiti degli alunni o le fotocopie distribuite in classe e poi riprese dal docente”, dice in un filmato apparso su YouTube.

“Sulla carta il coronavirus resiste oggettivamente molto poco, è una superficie particolarmente permeabile e – precisa – ogni gocciolina emessa tende ad essere assorbita, in questo modo se si toccano con le mani i fogli c’è evidentemente meno rischio. Il rischio di contrarre l’infezione da coronavirus è molto vicino allo zero. La prima misura per difenderci da queste infezioni è l’igiene delle mani, l’insegnante dopo aver ritirato i compiti si passa del gel alcolico e così elimina il rischio”, conclude Loparco.

