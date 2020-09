La Casa di Carta, il bacio inaspettato tra due personaggi – FOTO

Il cast de La Casa di Carta regala ogni giorno nuove sorprese. Sul profilo di Ursula Corbero (Tokyo) compare un bacio del tutto inaspettato.

Regola numero uno del piano: niente legami personali. Sembra proprio che nessuno dei personaggi de La Casa di Carta sia riuscito a tener fede a tale proposito. Sì, perché la storia della Banda è anche e soprattutto una storia di amori burrascosi, di relazioni difficili, di litigi e gelosie. Dalla storia rubata tra Denver e Monica (Stoccolma) a quella “impossibile” tra il Professore e l’ispettore Murillo (Lisbona), fino al triangolo amoroso tra Nairobi, Helsinki e Palermo, con l’onnipresente Berlino a fare da grande amore perduto dello scaltro Martin. Quella tra Palermo e Berlino in particolare è stata una relazione portate delle ultime due stagioni, piacevole sorpresa per quanti caldeggiavano una relazione LGBT all’interno della serie. Adesso una delle protagoniste pubblica la foto di un bacio inaspettato insieme ad un altro personaggio femminile. Clicca su “successivo” per sapere di chi si tratta!

La Casa di Carta, il bacio tra le due protagoniste