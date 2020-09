Levante, la sensualità in una telefonata: bellezza assurda – FOTO

Levante e il suo ritorno in musica. Su Instagram la cantante si mostra a telefono ma con pochi indumenti a addosso, una favola

Levante torna alla carica e lo fa in modo più sensuale che mai. Nel suo ultimo post su Instagram fa un annuncio importante. Lancia il suo prossimo brano: “Vertigine” che uscirà il 17 settembre.

Si tratta di un singolo inedito che sarà la colonna sonora, tra titoli di coda e teaser, della stagione finale di Baby, la serie originale italiana Netflix che parte domani, 16 settembre sulla piattaforma digitale, distribuita in 190 Paesi. La serie ambientata sulle baby squillo dei Parioli, a Roma, ha riscosso grande successo e vede come protagoniste Benedetta Porcaroli nei panni di Chiara e Alice Pagani in quelli di Ludovica.

Nel suo post Levante spiega che in Vertigine è affiancata dal duo di producer “elettronici” Altarboy, formato da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda, che in precedenza avevano già collaborato per le musiche della serie.

Un post che ha riscosso tantissimo successo per il ritorno in musica di Levante che in una sola ora ha collezionato quasi 40 mila like.

Levante, occhi chiusi e gambe di fuori, bellissima