Lei è Lucia Javorcekova, splendida supermodella che nel 2015 si era fatta conoscere anche in Italia. Segni particolari? Un corpo da schianto, e senza veli.

Visualizza questo post su Instagram Life is better in a bikini 😎 Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova) in data: 14 Set 2020 alle ore 9:20 PDT

Il nome di Lucia Javorcekova vi dice niente? No? Poco male, perché di sicuro la vostra attenzione si fermerà a quelle che sono le sue strepitose forme. Delle quali la modella di 28 anni originaria della Slovacchia sa fare bella mostra.

Anche con scatti dove rivela particolari anatomici che altre donne vip e non non hanno il coraggio di far vedere. Non che occorra farlo, per dimostrare di sapere sedurre e di far vedere di essere dotate di sensualità. Perché si può conquistare anche con la mente e con tutti gli abiti addosso.

Lucia Javorcekova, una bellezza in grado di oscurare tutte le altre