Mara Venier abbandona Domenica in, ecco la risposta a Romina Power

La Venier torna a Domenica In dopo la pausa estiva, ma dichiara che abbandona il programma

Il 13 settembre è andata in onda la prima puntata della stagione di Domenica In con Mara Venier. Durante la puntata è stata ospite la cara amica della conduttrice, Romina Power. La cantante ha posto una domanda molto fuori luogo e impertinente all’amica, infatti le ha chiesto chi glielo fa fare di fare ancora questo lavoro tutte le domeniche. La Venier è rimasta spiazzata dalla domanda poco raffinata, ma nella risposta che ha dato è sembrato che stesse annunciando di essere pronta a dire addio alla tv.

D’altronde l’età si fa sentire, per quanto lei ci metta tanta gioia e amore in quello che fa è diventato faticoso. Mesi fa ad esempio in seguito ad una caduta ha dovuto portare la fasciatura ad una gamba per un periodo, anche mentre registrava le puntate di Domenica In. Un programma come questo è un grande impegno e una grande responsabilità, oltre al fatto che assorbe moltissimo tempo e forse Mara non ha più l’età per stargli dietro.

Mara Venier anche durante il lockdown ha lavorato per strappare un sorriso al pubblico

Visualizza questo post su Instagram Prontaaaaaa….. grazie a @anna.diflorio @marcogentilefactory @ermannoscervino @ysl #domenicain Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 13 Set 2020 alle ore 5:00 PDT

Mentre l’Italia e tutto il mondo si trovava in un momento molto brutto e particolare, perché non si poteva uscire di casa. Mara ha tenuto compagnia a molti italiani e ha cercato di strappare un sorriso. Nonostante fosse terrorizzata anche lei della situazione causata dal contagio di coronavirus, ha continuato a lavorare. Quando si è scoperto che il viceministro alla Salute Sileri era positivo al covid e il giorno dopo sarebbe dovuto andare a Domenica In, Mara ha avuto davvero difficoltà non voleva andare in onda.

La paura colpisce tutti in egual modo quando si tratta di una pandemia globale, e anche Mara ha avuto il suo momento. Considerando anche che a casa ha suo marito che la aspetta e che purtroppo ha avuto problemi di salute, era una grande responsabilità lavorare in quelle condizioni.

Lei stessa confessa di aver lavorato con il terrore in quel periodo. Piano piano quando i contagi sono scesi a Roma anche lei si è tranquillizzata, però lo stress subito deve averla segnata. Tutti questi elementi potrebbero davvero spingere la Venier a passare la mano, vedremo.

