Mara Venier e il lutto mai superato: “Farei di tutto per rivivere un solo istante”

Mara Venier, racconta in una toccante intervista il lutto che non ha ancora superato e dichiara che farebbe di tutto pur di rivivere un solo istante.

Mara Venier o come si fa chiamare simpaticamente “Zia Mara” è sicuramente una dei personaggi più amati su Rai Uno. Spontaneità e allegria, rendono la Venier personaggio di punta e di riferimento per il palinsesto Rai tanto da riconfemare la sua fortunata Domenica In. La vita di Mara però non è tutta rose e fiori. In un’intervista infatti Mara Venier, si toglie momentaneamente i panni della conduttrice allegra che entra nella case degli italiani la domenica pomeriggio, per mostrarsi com’è nella vita di tutti i giorni, tra paure e momenti di fragilità.

Mara Venier, la perdita che l’ha cambiata per sempre

Il dolore che porta con sé Mara riguarda la scomparsa della madre, venuta a mancare 6 anni fa in quanto malata di Alzheimer. Una mancanza che sente quotidianamente e che nonostante il tempo passi, non viene meno questa sofferenza. La stessa ha dichiarato di aver vissuto ogni istante con sua mamma e che ha rinunciato agli impegni lavorativi per dedicarsi alla sua famiglia. La Venier nazionale si è fatta anche una promessa, ritornare a Venezia, una città per lei piena di ricordi: “Ci devo tornare, oppure non affronterò mai la sua perdita”.

Un momento assolutamente triste che però le hanno fatto trovare un valido supporto, Maria De Filippi che secondo quanto dichiarato dalla Venier le ha teso una mano nel momento di bisogno, rivelandosi una persona eccezionale. Anche se – confessa la Venier – non si sentono spesso ma lei sa che comunque è lì, sempre presente.

