Una classe di 18 alunni e tre maestre di una scuola di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, sono finiti in quarantena dopo che una bambina è risultata positiva al Covid-19.

Nuovo caso Covid-19 in una scuola italiana. È accaduto a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, dove ieri una bambina è risultata positiva al tampone per il coronavirus. La piccola alunna di una scuola elementare, che ha ricevuto l’esito del test nella giornata di ieri, non aveva preso parte al primo giorno di lezioni, ma aveva partecipato a delle attività prescolastiche con i suoi compagni nei giorni precedenti. Per questa ragione, le autorità sanitarie hanno disposto la quarantena per diciotto allievi e tre maestre che hanno dovuto lasciare l’istituto a mezz’ora dalla prima campanella.

Massa Carrara, bambina positiva al Covid-19: 18 alunni e 3 maestre in quarantena al primo giorno di scuola

Era passata solo mezz’ora dall’inizio del nuovo anno scolastico, quando un’intera classe e tre maestre di una scuola elementare di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, sono finiti in quarantena. Secondo quanto riferito dalla redazione di Tgcom24, la disposizione è arrivata in seguito al risultato positivo del tampone a cui si era sottoposta una bambina della classe in questione, che non si era recata a scuola per il primo giorno di lezioni. La piccola, però, aveva partecipato insieme ai suoi compagnetti alle attività prescolastiche nei giorni precedenti, ragione per la quale è scattato il provvedimento dell’Ufficio di Igiene che ha disposto la quarantena per le tre maestre e diciotto allievi della scuola.

I soggetti in isolamento fa sapere l’Asl, come riporta Tgcom24, ha già effettuato l’indagine epidemiologica su tutti i bambini e sulle tre insegnanti che nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone per capire se possano aver contratto il virus. In quel caso, le autorità sanitarie prenderanno le decisioni in merito.

La bambina risultata positiva, ma asintomatica, riporta Tgcom24, era in attesa del risultato del tampone, così come i suoi familiari, esiti che sono giunti proprio nel primo giorno di scuola. Oltre all’alunna sarebbero positivi anche alcuni suoi parenti.

Non sono state adottate altre misure nei confronti delle altri classi della scuola di Fosdinovo, considerato che le norme prevedono, in caso di positività, l’isolamento solo per i soggetti entrati a stretto contatto con la persona positiva al virus.

