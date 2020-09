Muore a 5 anni. Grave incidente durante una festa di matrimonio

Muore a 5 anni. Un incidente avvenuto durante un ricevimento di nozze ha lasciato senza scampo il piccolo Luca Berlingerio

Si chiamava Luca Berlingerio il bambino di soli 5 anni che è morto al Drake Hotel, a Oak Brook, nei pressi della città di Chicago (Stati Uniti).

Quella che doveva essere una giornata festosa da trascorrere con amici e parenti si è trasformata in una vera e propria tragedia. Luca infatti si trovava insieme ai suoi genitori ad una festa di matrimonio.

Secondo quanto riportato dai testimoni e confermato successivamente dalle telecamere del servizio di sicurezza, il bambino stava giocando con altri piccoli invitati vicino ad un grosso tavolo con il piano in granito, instabile poiché era stato appoggiato sullo schienale di un divano.

LEGGI ANCHE -> Modena, furbetti del reddito di cittadinanza: scoperti in 19

Muore a 5 anni. Le dinamiche dell’incidente

A quanto pare Luca, sdraiato sul tavolo, ha tentato di scivolare giù aggrappandosi con una mano ad un lato, provando a rimanere in equilibrio. Il tavolo si è quindi ribaltato cadendogli in testa. Fin da subito è stato chiaro le sue condioni fossero disperate.

Un medico presente in sala nelle vesti d’invitato gli ha praticato un massaggio cardiopolmonare, offrendogli le prime manovre d’emergenza. Purtroppo, il tempestivo intervento dei soccorsi, l’attivitào dei paramedici e il trasferimento in ospedale, non sono riusciti a salvare la vita al piccolo Luca Berlingerio.

Leggi anche >>> 13ENNE MUORE DOPO IL BAGNO AL LAGO. I GENITORI HANNO DECISO DI PARLARE

Il trauma cranico subito era troppo grave. Un portavoce dell’Hotel Drake ha dichiarato: “Tutto il personale è profondamente addolorato per questo terribile incidente.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.