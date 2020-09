Sul profilo personale di Romina su Instagram fa capolino un messaggio scritto direttamente da Leonardo Di Caprio. Un messaggio mosso dalle polemiche.

Visualizza questo post su Instagram STOP HATE Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 15 Set 2020 alle ore 3:12 PDT

Di eventi assurdi per l’efferato livello di violenza che li contraddistinguono ne avvengono a centinaia nel mondo, ogni giorno. E la cosa ha raggiunto livelli ormai intollerabili. Lo sa bene Romina Power, che ha scelto di postare un messaggio sul suo profilo personale Instagram, nel quale condanna ogni forma di odio e di male.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero, nuovo look e scollatura in primo piano, che bellezza -FOTO

L’ultimo controverso accadimento in grado di scuotere l’opinione pubblica in Italia è quello che riguarda l’efferata uccisione di Willy Monteiro a Colleferro, in provincia di Roma. Il 21enne era stato circondato e massacrato di botte da quattro energumeni, più grandi di lui e tutti esperti di arti marziali e più prestanti fisicamente. Un comportamento da vigliacchi che si è concluso nel peggiore dei modi. E gettando disonore su chi le arti marziali le insegna e le apprende, in quella che è una pratica nobile che va utilizzata soltanto per difesa.

LEGGI ANCHE –> GF VIP, Falvia Vento entra vestita da sirena e cantando per i suoi marinai

Romina Instagram, la sensibilità della cantante è sempre alta