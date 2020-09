Salvini attacca Azzolina con un video, ma il web lo smaschera: “È del 2017”

Matteo Salvini attacca Lucia Azzolina con un video, ma il web lo smaschera: “È del 2017”. Gli utenti sui social gli danno del “pagliaccio” per quanto accaduto

Nelle ultime ore sui social è circolato un video pubblicato su TikTok, dove dei ragazzi giocano con i nuovi banchi con le rotelle. Il filmato è stato ricondiviso da Matteo Salvini, come attacco alla Azzolina. Peccato, però, che il web scopre sempre tutto: il video infatti risale al 2017, dunque non ha nulla a che fare con le nuove restrizioni e regole per il covid-19 che sono state adottate ora che è ricominciata la scuola.

Salvini attacca Azzolina con un video sui social ma il web lo smaschera: il filmato risale al 2017

"Video del 2017":

Per chi mostra che questo video, condiviso anche da Matteo Salvini, non risale a ieri bensì a tre anni fa, come confermato dallo stesso autore del tik tok pic.twitter.com/Radet2gwYC — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 15, 2020

“Abbiamo visto tutti il video dei ragazzi che si scontrano con i banchi a rotelle. Salvini ha rilanciato il video dando la colpa a Lucia Azzolina. Ovviamente nulla di più falso! Il video è infatti del 2017. Bravo Salvini, ti sono rimaste solo le fake news. Anziché contribuire seriamente stai lì a zampettare sui social e vai avanti a insulti e accuse per un pugno di voti. Vergognati” scrive il deputato Luca Carabetta in un post sul suo profilo Instagram.

È stato proprio chi ha caricato il video a rivelare che il filmato non è recente, ma risale al 2017. Il ragazzo infatti è del 99 e ha finito la scuola oramai da diversi anni.