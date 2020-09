Sei Ashina, morta a soli 36 anni l’attrice giapponese di “Seta”

Sei Ashina, attrice giapponese nota per il ruolo ricoperto nel film “Seta”, è stata ritrovata morta a casa dai suoi familiari a Tokyo

È stata trovata morta Sei Ashina. Il corpo privo di vita della ragazza di soli 36 anni è stato rinvenuto in casa dai suoi familiari a Tokyo. Al momento l’ipotesi più accreditata, a seguito dei primi rilevamenti effettuati, è che la giovane si sia suicidata. Il macabro ritrovamento dell’attrice e modella giapponese è avvenuto durante la mattinata di ieri, lunedì 14 settembre, nell’appartamento in cui abitava.

Fonti investigative affermano ai media della capitale del Giappone che sarebbe un caso di suicidio. L’attrice, che aveva iniziato la sua carriera nel campo dello spettacolo come modella, era nata il 22 novembre 1983 a Koriyama. Successivamente ha esordito come attrice recitando sia in serie per la televisione, come Specialist, Giragira e Stand Up! che al cinema.

Sei Ashina morta, attrice nota per il ruolo ricoperto in “Seta” | La trama del film