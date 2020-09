I funzionari hanno esortato le persone a prepararsi per inondazioni improvvise, piogge torrenziali e venti forti “pericolosi per la vita

Gli Usa non trovano pace. Adesso tocca all’uragano Sally terrorizzare la popolazione. Mentre l’uragano Sally ha agitato lentamente sulla costa del Golfo martedì mattina presto, passando a sole 2 miglia all’ora mentre si avvicinava alla costa, i funzionari hanno avvertito i residenti dal Mississippi alla Florida. La popolazione deve prepararsi a inondazioni potenzialmente devastanti con la tempesta e le forti piogge intense per le prossime 36 ore. La tempesta, che ha avuto venti massimi sostenuti di 85 km alle 10 del mattino, dovrebbe passare la Louisiana sud-orientale e prendere una svolta verso nord verso la costa del Mississippi martedì pomeriggio. Si prevede che approdi martedì sera o mercoledì mattina. “Sebbene sia previsto un piccolo cambiamento di forza fino a quando non si verificherà l’approdo, Sally dovrebbe ancora essere un pericoloso quando si sposterà a terra lungo la costa centro-settentrionale del Golfo, ha detto il National Hurricane Center.

