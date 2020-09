Valentina Vignali gioca a basket in tacchi a spillo: e il seno esplode

Valentina Vignali sempre più sexy. L’ultima foto la ritrae mentre si allena con dei tacchi vertiginosi: décolleté in mostra e sguardo seducente

Visualizza questo post su Instagram Io volevo essere qualcuno, tu vorresti essere qualcun altro Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 15 Set 2020 alle ore 5:12 PDT

Hai mai pensato di giocare a basket così? Certo, se ti chiami Valentina Vignali. La giovane cestista con la passione per la moda ha deciso di unire in questo scatto bellezza e talento: tacchi vertiginosi, canotta con scollo profondo e trucco pesante, Valentina è meravigliosa.

Valentina Vignali è un vero portento. Per chi non la conoscesse (saranno davvero in pochi) Valentina ha 29 anni ed è una delle più famose campionesse di basket italiane.

Visualizza questo post su Instagram Go laugh in the places you’ve cried. Change the narrative 🌈 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 28 Ago 2020 alle ore 9:33 PDT

In campo fin da quando aveva 8 anni, Valentina ha vinto diverse competizioni e giocato in tante squadre italiane. Ma la Vignali non è solo una talentuosa cestista.

Grazie alla sua bellezza e al suo carisma, Valentina ha fatto carriera anche come modella, showgirl, presentatrice e influencer. Infatti, ha partecipato a diversi programmi televisivi e condotto numerosi programmi dedicati allo sport.

Valentina Vignali: sport, spettacolo, social e…