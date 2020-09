View this post on Instagram

Ho sempre aspirato ad avere un rapporto di fiducia e sostegno con le donne, anche se non è stato sempre così, probabilmente per colpa di certi retaggi culturali che ci volevano in competizione, sfiduciate e giudicanti l’una verso l’altra , senza invece capire che infinita fonte di ispirazione possiamo essere per ognuna di noi nelle nostre diversità. #challengeaccepted Thanx @isabellaorsinideligne & @pilarabellaofficial #post your #balckandwhite #pic #strong #caring #crazy #happy #loving #free #women #womenempowerment Ph. @giovanni_gastel 🤗