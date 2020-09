Alena Seredova a letto senza veli, lo scatto che fa impazzire il web – FOTO

Alena Seredova, la bellissima modella e showgirl ceca, in uno scatto a letto senza veli, la foto fa impazzire il web.

Alena Seredova è una modella che nel corso degli anni è riuscita ad evolversi, vanta infatti una carriera notevole; showgirl, attrice…la 42enne ceca è un insieme di bellezza e genuinità. Questa foto che la Seredova ha postato la rappresenta in tutta la sua bellezza; a letto, probabilmente senza veli, indossa solo una collana a girocollo. Coperta solo da un lenzuolo bianco che conferisce allo scatto un tocco di sensualità. Lo sguardo da femme fatale di Alena verso l’obiettivo rende ancora più magico uno scatto che certamente non ha bisogno di presentazioni. La storia è stata condivisa dalla showgirl meno di un giorno fa, in tanti ad ammirarla in tutta la sua bellezza naturale. Il viso della Seredova infatti presenta pochissimo trucco, le labbra sono più evidenti, dalle tinte del rosa. Risultato eccezionale.

Alena Seredova, influencer e mamma a tempo pieno

Lo scatto che la modella ha riportato tra le storie di Instagram non è stato originariamente condiviso da lei, ma da un’altra pagina: alenaseredova.fanpage. La fanpage che segue la stessa Alena Seredova, sicuramente un bel modo per stare vicina a chi la segue in ogni progetto lavorativo. A tal proposito, la Seredova è diventata recentemente madre per la terza volta è un’Influencer; condivide infatti una foto con i suoi follower in cui menziona una nota marca di cosmetici. Il risultato del suo make-up è assolutamente sublime.

La Seredova riesce a conciliare la sua vita lavorativa con la famiglia e la maternità. Chissà quale sarà il suo segreto per essere sempre così impeccabile in ogni circostanza.

