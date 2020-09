Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Presto il debutto in tv

Anna Lou Castoldi, figlia dell’arte, presto in tv con la nuova serie Baby. Curiosi di conoscerla? Scopriamo insieme cosa fa

Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, debutterà presto in tv. Sarà una delle protagoniste, insieme a Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, della nuova stagione della serie televisiva Baby, in onda da oggi su Netflix. La 19enne ha dichiarato quanto sia felice di aver iniziare il suo percorso proprio da questa serie e di come i genitori la supportino nelle sue scelte.

Anna Lou Castoldi, curiosità sulla figlia di Morgan e Asia