Baby 3, l’ultima stagione disponibile su Netflix: le novità

Disponibile su Netflix da oggi, mercoledì 16 settembre, l’ultima stagione della serie tv italiana Baby. Tra nuovi personaggi e i protagonisti della colonna sonora: tutte le curiosità

A partire dalle ore 9 di mercoledì 16 settembre sulla piattaforma streaming di Netflix sarà caricata l’ultima stagione di Baby, la serie che racconta le storie delle “baby squillo” di Roma. Tornano le due attrici protagoniste Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, insieme ai colleghi delle precedenti stagioni. Tra le new entry spicca il nome di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che farà il suo debutto come attrice. La 19enne ha dichiarato quanto sia felice di aver iniziare il suo percorso proprio da questa serie e di come i genitori la supportino nelle sue scelte.

Achille Lauro e Levante nella colonna sonora di Baby 3

Con la terza stagione si concluderà ufficialmente la serie diretta da Andrea De Sica nella quale tutti i nodi verranno al pettine. La storia di Chiara e Ludovica troverà il suo finale e le due ragazze la loro libertà. Il cast tornerà al completo: da Riccardo Mandolini a Lorenzo Zurzolo, da Isabella Ferrari a Claudia Pandolfi e oltre ad Anna Lou Castoldi che interpreterà il ruolo di Aurora, si aggiungeranno anche Antonio Orlando e Ludovico Succio.

Gli episodi saranno accompagnati da una colonna sonora molto attesa, guidata da Achille Lauro con il nuovo singolo “Maleducata“. Ma non solo, annunciata anche la presenza di Levante che presenterà il nuovo brano “Vertigine“, realizzato insieme ad Altarboy. Inoltre ci saranno musiche di Billie Eilish, della Dark Polo Gang e degli Afterhours. Le canzoni inedite saranno invece tutte composte da Yakamoto Kotzuga e pensate appositamente per la serie.

