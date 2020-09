Bacio per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, “Chi” riprende tutto

Scoppia il bacio appassionante tra Isoardi e Todaro, concorrenti di Ballando con le stelle

Ormai sono settimane che si vocifera che tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ci sia del tenero. I due che ballano insieme nel programma Ballando con le stelle sono diventati molto intimi e pare che durante gli allenamenti, tra i due siano scoppiate le scintille e volati baci. Lei single dal lockdown lui anche ne esce dal matrimonio con la ballerina di Amici Francesca Tocca. Perciò la passione può scoppiare senza alcun problema, e così pare che sia accaduto. I due però continuano a negare, nonostante sia uscita una foto sul giornale Chi in cui si vede chiaramente che si danno un bacio.

Ballando con le stelle è una vera calamita per l’amore

Sul set di Ballando con le stelle non è la prima volta che maestro e allieva si innamorino, nel passato sono stati molti i casi. Il più bello è stato quello di Natalia Titova con Massimiliano Rosolino, si sono conosciuti nell’edizione del 2006 e adesso hanno due bambine. Ballando con le stelle è stato anche il luogo che ha dato inizio a un altro amore molto famoso, quello tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco anche se i due oggi non stanno più insieme. Anche l’ex calciatore Marco Delvecchio si è innamorato della ballerina Sara di Vaira all’interno del programma.

Insomma Ballando con le stelle è il programma che ne ha fatti innamorare di più di tutti. Non è difficile credere che in un contesto che prevede la stretta vicinanza dei concorrenti. questi poi possano sviluppare sentimenti. D’altronde vedendosi e ballando insieme tutti i giorni spesso abbracciati e in balli molto sensuali, si innamorino poi.

Su Todaro e la Isoardi però continua a rimanere il mistero, i rumours ci sono e le foto parlano chiaro ma forse non sono ancora pronti ad ufficializzare la loro relazione. Forse per paura del giudizio o forse perché uscendo entrambi da storie importanti recenti. Magari non se la sentono di uscire allo scoperto davanti a tutta Italia, se nemmeno loro sono sicuri di ciò che sta accadendo.

