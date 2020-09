Barbara Pedrotti, tutina attillata e sorriso che incanta – FOTO

Barbara Pedrotti in versione sportiva mentre si allena. La giornalista è bellissima e sorridente e Instagram la celebra

È tornata ad allenarsi dopo le vacanze Barbara Pedrotti. Bellissima ed energica mostra soddisfatta su Instagram i suoi traguardi. Lei che è un condensato di energia fisica, solarità e sensualità. La giornalista e volto televisivo che si è fatta conoscere soprattutto su Sky Sport piace per la sua versatilità.

Barbara si è fatta amare dal grande pubblico grazie alla trasmissione Bwin, il programma molto seguito dagli amanti del calcio e da allora nessuno più l’ha dimenticata. Su Instagram oggi è molto seguita ed i suoi followers si attestano a 265 mila. È qui che si mostra sempre in magnifica forma, lei che ama lo sport fin da piccola e ne pratica veramente di diversi.

Dal nuoto al ciclismo, dalla pallavolo alla danza artistica, senza disdegnare lo snowboard e l’arrampicata. Barbara se la cava anche nello sci nautico e nel surf. Insomma una donna dalle mille risorse, sempre pronta a mettersi in gioco e a portare avanti la sua passione per le discipline sportive. Sui social diverse sono le foto che lo testimoniano proprio come l’ultima.

Barbara Pedrotti, di spalle e in versione sportiva è una meraviglia