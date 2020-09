L’amata food blogger Benedetta Rossi è conosciuta al pubblico italiano per “Fatto in casa per voi” ma la sua vita prima dei social e la tv era molto diversa

Benedetta Rossi ormai la conosciamo tutti, è entrata nelle nostre case con il format di successo “Fatto in casa per voi” diventando una delle food blogger più amate e seguite sui social ed in tv. Con la sia semplicità e solarità si è fatta amare fin da subito, una dote spesso poco stimata per le influencer che puntano soprattutto su aspetto fisico e contenuti superficiali. Benedetta è tornerà in tv con le nuove puntate del programma sabato 5 settembre in onda su Real Time, stavolta accompagnata anche dall’aiutante marito Marco Gentili.

LEGGI ANCHE -> Ludovica Pagani, rossetto acceso e fascino incontenibile, esplosiva – FOTO

“Fatto in casa per voi” è ormai un appuntamento imperdibile per i tantissimi fan di Benedetta Rossi che aspettano con ansia le sue ricette, soprattutto per la semplicità con cui il format viene condotto dalla food blogger, ovvero nella sua casa dotata di un orto da dove arrivano gli ingredienti genuini con cui lei prepara i suoi gustosi piatti. Di lei sappiamo anche della recente scomparsa dell’amato cane Nuvola e la gioia invece dell’adozione in famiglia di Cloud, nuovo batuffolo che sta riempiendo di amore ancora Benedetta e Marco.

Ma Benedetta Rossi cosa faceva prima di diventare una food blogger? Lo ha rivelato la stessa di recente in una chiacchierata a cuore aperto con Il Corriere Della Sera.

Benedetta Rossi: “Prima di diventare blogger vendevo saponi con Marco”