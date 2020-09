Daydreamer, Can Yaman torna in Italia: tutto ciò che c’è da sapere. L’attore protagonista della serie tv turca potrebbe essere ospite di uno dei programmi di Canale Cinque

Cosa succederà a DayDreamer? Non sappiamo ancora se la programmazione è stata interrotta oppure no. La soap opera turca, che ha conquistato i telespettatori, andrà in onda sabato 19 settembre e l’appuntamento della domenica salterà. La collocazione delle nuove puntate e pare che nel weekend successiva non verranno puntate.

Can Yaman pronto a tornare in Italia: chi sarà la conduttrice fortunata?

Intanto, pare che l’attore turco sia pronto a ritornare in Italia dopo più di un anno. Can è molto affezionato al nostro Paese e la scorsa estate è stato davvero molto bene qui. Sono due le conduttrici che lo stanno corteggiando molto per averlo nei loro programmi: stiamo parlando di Maria De Filippi e Barbara D’Urso. A conferma di questo ritorno, è il settimanale Chi che parla del prossimo autunno come “il più caldo della carriera dell’attore”. Pare che anche Silvia Toffanin lo stia corteggiando per averlo a Verissimo.

Quello che al momento si chiedono i telespettatori, però, è cosa succederà al programma. Per il momento è questa la priorità di tutti. Addirittura c’è chi pensa che la fiction potrebbe prendere il posto de Il Segreto, che oramai è arrivato alle battute finali. Dunque, cosa succederà? Speriamo che verrà mandato ancora in onda e l’altra metà della serie non slitterà al prossimo anno.