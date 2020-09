Carolina Stramare e un fascino che stende, la splendida Miss Italia 2019 continua a far innamorare i suoi fan: scatti da urlo su Instagram

Un metro e settantanove di fascino assolutamente irresistibile. Dallo scorso anno, da quando si è laureata Miss Italia, ha fatto perdere la testa praticamente a tutti gli italiani. Con quello sguardo che trafigge e che non fa prigionieri. Carolina Stramare, ventun anni, Miss in carica fino a due giorni fa (la sua erede, a Crema, è stata Francesca Rabbolini), è diventata un vero e proprio must sui social network, dove è molto attiva. Su Instagram, è una delle bellezze più seguite e apprezzate. E non c’è certo da stupirsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carolina Stramare più bella che mai, nelle IG Stories racconta la sua estate – FOTO

Carolina Stramare, una bellezza da favola: scatti imperdibili