Chiara Carcano giovane e bella: icona sexy con un fisico da urlo – FOTO

Chiara Carcano continua a deliziare la sua platea con scatti meravigliosi: la 28enne mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza.

Chiara Carcano è un personaggio televisivo italiano ed è molto seguita sui social: il suo account vanta 434mila follower. Nella sua carriera la ragazza è stata inviata di ‘C’è posta per te’ e ha condotto il programma radiofonico ‘Così fan tutte’ su Radio 105. Chiara ama condividere scatti per mettere in mostra la sua bellezza e il suo fascino. La nativa di Seregno, poco fa, ha postato una fotografia particolarmente bella.

Il bellissimo scatto di Chiara Carcano