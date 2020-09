Dayane Mello, lo spacco della brasiliana è vertiginoso: mette i brividi-FOTO

Dayane Mello con il vestito verde dallo spacco vertiginoso con cui è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, fa impazzire tutti

Dopo l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip con l’abito chiacchierato di Dayane Mello, arriva su Instagram anche lo scatto con lo stesso abito. La showgirl ha giustificato la sua scelta dicendo che voleva portare i colori del suo amato Brasile dentro alla casa. Ha avuto una bella idea la Mello, infatti sono impazziti tutti ma più che per i colori del suo paese per lo spacco vertiginoso.

Dayane è indubbiamente una donna bellissima e quell’abito l’ha resa ancora più bella. Peccato che Antonella Elia, che esordisce come nuova opinionista del programma, ha indossato un abito dello stesso colore per la prima serata, infatti non ha mancato di farglielo notare piccata. Ma la Mello da gran signora le ha fatto un bel complimento dicendo che era bellissima. A quel punto anche la Elia si è lasciata andare a un commento positivo verso la modella.

La dichiarazione shock di Dayane prima di entrare nella casa

Durante il video di presentazione del Grande Fratello Vip, che è andato in onda lunedì sera. La Mello ha fatto una dichiarazione notevole, ha chiesto infatti rivolgendosi ai coinquilini uomini della casa se era problema che lei girasse nuda per la casa. Enock il fratello di Mario Balotelli anche lui concorrente, vedendo il video ha risposto che per lui non è un problema, e ci credo! Comincia già con le docce super sexy Dayane e per i concorrenti uomini è davvero difficile resistere. I più interessati al momento sembrano Enock e Petrelli, si vedrà chi avrà la meglio sulla bella brasiliana.

Intanto Dayane si lascia andare a uno sfogo personale con Enock. La modella infatti racconta di essere stata ferita spesso sui social a causa delle cattiverie della gente che la accusa di lasciare la figlia piccola, avuta da Stefano Sala, sempre sola per fare i reality. La modella si dice molto turbata da queste accuse, perché sa di essere una brava mamma per la sua bambina.

Visualizza questo post su Instagram Cuida do jardim, as borboletas chega até você. 🌟#flores 🌸🌺🌷💐🍀 Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal) in data: 11 Ago 2020 alle ore 4:34 PDT

E la gente non ha il diritto di sputare sentenze e accuse non conoscendo realmente la sua vita. Infatti la Mello ha anche subito quando era piccola, l’abbandono di sua madre. Pertanto l’amore che ha per sua figlia è doppio a causa di questo fatto, proprio perché lei non l’ha avuta una mamma.

