Diletta Leotta sceglie la cosa più bella e lei è pazzesca – FOTO

Diletta Leotta assolutamente pazzesca con l’accessorio più bello che una donna possa indossare: la conduttrice è davvero incantevole, foto.

Diletta Leotta sorprende i fans annunciando la pubblicazione del suo primo libro. S’intitola Scegli di sorridere e sarà disponibile dal 22 settembre. La conduttrice che, in questi anni si è tolta già tante soddisfazioni, calcando il palco del Teatro Ariston di Sanremo, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto scrivendo un libro. Sarà un viaggio che la Leotta ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti in merito ad alcuni episodi di cui è stata protagonista:

“Nel 2016 mi è stato hackerato il telefonino e alcune mie foto sono finite in Rete. A luglio del 2019 poi sono stata ricattata via sms nel cuore della notte. Il messaggio era: ‘Hai 8 ore di tempo per consegnare 30mila euro, altrimenti diffondiamo un filmato intimo che ti riguarda’. Non esisteva nessun video, ovviamente”, ha raccontato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.



Per annunciare l’uscita del suo nuovo libro, la Leotta ha scelto d’indossare un accessorio che le dona una bellezza ancora più disarmante.

Diletta Leotta, la scelta che la rende pazzesca: web incantato