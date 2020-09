Elettra Lamborghini versione “donzelletta” è apoteosi di sensualità – FOTO

Versione brava ragazza e donzelletta che vien dalla campagna per Elettra Lamborghini, l’ultimo scatto su Instagram spiazza tutti

Visualizza questo post su Instagram Oh stasera gnocca sò gnocca 😂😂😂 #NameThatTune @tv8it siamo in ondaa😜 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 15 Set 2020 alle ore 12:37 PDT

Solo ieri sera abbiamo lasciato Elettra Lamborghini su Tv8 con il programma di Enrico Papi “Name that tune – Indovina la canzone”. Si tratta del nuovo quiz musicale in cui si sfidano due squadre di vip. Nella prima puntata registrata qualche settimana fa abbiamo trovato alla guida delle due squadre per l’appunto Elettra Lamborghini e Lino Banfi. Elettra si è anche concessa un selfie con Cristina D’Avena, un accostamento alquanto bizzarro ma che ai fan è piaciuto moltissimo visti i commenti a corredo della foto.

Il 26 settembre Elettra Lamborghini si sposerà con Afrojack, dj e produttore musicale olandese. Nel frattempo i suoi follower seguono quotidianamente i preparativi per il grande giorno delle nozze tramite foto e video pubblicati dalla giovane ereditiera di casa Lamborghini che ama renderli partecipi della sua quotidianità.

Elettra Lamborghini, abito casto a righe bianche e blu, bellissima