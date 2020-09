Emma Marrone, una dea in bianco. Piume e uno spacco vertiginoso – FOTO

Emma Marrone. La cantante toscana di sangue pugliese ha partecipato a Roma ad una serata targata Bulgari. Un incanto

Visualizza questo post su Instagram Come nelle favole ✨ Ph @germanlarkin @bulgari #bulgaribarocko Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 15 Set 2020 alle ore 10:05 PDT

“Come nelle favole”. Con queste parole Emma Marrone commenta la foto che la ritrae nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ed è proprio vero. Incantevole, eterea, il vestito che indossa la trasforma in una moderna principessa.

Taglio a sirena, profonda scollatura, uno spacco vertiginoso che mette in mostra le bellissime gambe e mille piume che adornano le maniche: una novella Giselle.

E in questa favola dei nostri giorni c’è anche la serata di gala. Si tratta della presentazione di Bvlgari dell’ultima collezione di Alta Gioielleria Barocko, avvenuta a Roma.

Tra i vip presenti, oltre Emma, c’erano: Naomi Campbell, Matt Dillon, Tina Kunakey (moglie di Vincent Cassel), Alessandro Borghi, Isabella Ferrari…

Tanti i commenti di plauso per l’outfit della cantante da parte dei suoi fan. Tra questi però non sono sfuggiti degli apprezzamenti speciali. Sono quelli di Miriam Leone e Cristina D’Avena che hanno lasciato cuoricini e simpatiche emoji tutte per lei.

Emma Marrone. Non solo musica