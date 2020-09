Filippa Lagerback sempre verde , lo spacco è da infarto. Che gambe – FOTO

Filippa Lagerback, che bellezza. La moglie di Daniela Bossari non conosce tempo: le gambe da infarto esattamente come quando arrivò in Italia, foto.

Classe 1973, Filippa Lagerback è arrivata in Italia quando era giovanissima conquistando la grande popolarità nel 1993 come volto femminile dello spot pubblicitario della birra Peroni. Da quell’anno sono passati esattamente 27 anni, ma la moglie di Daniele Bossari è assolutamente identica.

Bionda, fisico esile e asciutto e due gam,be pazzesce evidenziato dallo spacco da infarto che sfoggia nella foto che vedete qui in alto. Per la conduttrice svedese è come se il tempo non passasse mai. Sempre sorridente e fresca, la Lagerback incanta sia quando si mostra totalmente al naturale, sia quando si diverte a giocare con trucco e parrucco sfoggiando anche dei look mozzafiato.

Filippa Lagerback, che spettacolo in intimo