Francesca Brambilla, bikini da brividi sullo sgabello della Buona Sorte: da impazzire – FOTO

Francesca Brambilla scatena la libidine dei suoi followers su Instagram con una posa da brivido lungo la schiena. Sexy osè per la Bonas di Mediaset

E’ tornata più raggiante e “bollente” che mai sulle frequenze Instagram dell’ultima ora. Si tratta di Francesca Brambilla, l’ex, fino a poco tempo fa, “Bonas” di Paolo Bonolis, in Avanti Un Altro!

Secondo alcune voci da campo, la sexy immobile del quiz show di Canale 5 non siederà più, in prossimità delle porte d’ingresso dello studio, condotto dalla coppia Bonolis-Laurenti. Il programma, interrotto dopo il DPCM di Conte, con tanto di polemica, portata avanti senza successo dal conduttore romano sarà di ritorno, molto probabilmente dal prossimo anno.

Chissà se il futuro di quella sedia che ha fatto “grandi”, tante dive velate in rampa di lancio avrà una prediletta, altrettanto sensuale e rigogliosa, come lo era Francesca con tutta la sua eleganza da top girl per gli spettatori presenti.

Per lei bolle in pentola qualcosa di speciale, una spinta che farebbe svoltare in maniera definitiva le sue ambizioni. Nel frattempo, Francesca conserva tutto ciò che di buono ha raccolto per la sua intrigante notorietà e si gode a 360 gradi, in attesa di buone nuove, il suo Zarino di famiglia.

Francesca Brambilla, primo piano da bomba sexy: fan in delirio!