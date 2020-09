GF Vip: Elisabetta Gregoraci non entra nella casa, colpa di Briatore

Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello lunedì. Ma ha dato forfait all’ultimo momento: c’entra Briatore.

Lunedì è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Un appuntamento attesissimo che ha visto entrare nella casa più spiata d’Italia i primi concorrenti.

Tommaso Zorzi, Patrizia De Blank, Enok, Dayane Mello, Flavia Vento sono solo alcuni dei primi 12 vip entrati nella casa. Ma tra gli ospiti tanto attesi quanto chiacchierati manca qualcuno: Elisabetta Gregoraci.

Leggi anche -> Grande Fratello, chi è Andrea Zelletta: vita privata, carriera, fidanzata

La bella showgirl, infatti, ha dato forfait all’ultimo momento, mettendo tutti in allarme. Cos’è successo ad Elisabetta?

Inizialmente si parlava di gravi problemi familiari, eppure questa tesi non ha convinto nessuno. Infatti Flavio Briatore, suo ex marito, ha pubblicato foto e stories dov’era di buon umore in compagnia della famiglia, facendo crollare l’ipotesi.

Elisabetta Gregoraci non entra al GF: cosa c’è sotto?

Cosa è successo veramente? A rivelare la verità sull’assenza della Gregoraci è Dagospia. Secondo le indiscrezioni, pare che la prossima concorrente del Gf Vip abbia solo posticipato l’ingresso nella casa.

Il motivo? L’esito del terzo tampone che tarda ad arrivare. Niente di grave quindi, tuttavia nessuno può sottovalutare le condizioni di salute della showgirl, dato anche il contatto con l’ex, Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus.

Leggi anche -> Maria De Filippi: “Una donna facile” e si scaglia contro il pubblico: bufera

Elisabetta entrerà nella casa venerdì, insieme a Denis Dosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Francesco Oppini, MAria Teresa Ruta e la figlia Guenda.

Come se la caverà? Non vediamo l’ora di vederla in azione!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.