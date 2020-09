Gigi D’Alessio tradito da Anna Tatangelo? Le parole del cantante

Gigi D’Alessio e la rivelazione choc fatta a Francesca Fialdini su Rai 1. Le sue parole sono state del tutto inaspettate

Gigi D’Alessio continua a far parlare di sé e a rimanere sulla cresta del gossip. Dopo la fine della sua storia con Anna Tatangelo non c’è pace per il cantante napoletano che è attorniamo da tantissime notizie, alcune smentite, altre mai confermate.

Del resto non è facile per i fans e il pubblico abituarsi al fatto che Gigi e Anna non stiamo più insieme. Sono stati una delle coppie più seguite dello spettacolo, insieme per ben 15 anni. Dal loro amore è nato il loro unico figlio, Andrea.

Questa volta però è direttamente il cantante a parlare e a lanciare una nuova bomba mediatica. Lo ha fatto nella trasmissione di Rai 1, condotta da Francesca Fialdini, “da noi a ruota libera”. Per la prima volta Gigi ha parlato di tradimento. Ha ammesso di essere stato tradito. Ma da chi?

Gigi D’Alessio lo ammette: “Sono stato tradito”

Gigi D’Alessio con Francesca Fialdini ha parlato a cuore aperto. Ha ammesso di essere una persona dall’animo buono e gentile e che purtroppo, forse anche per questo, spesso è stato deluso dalle persone che ha accanto. “Proprio per questo sono stato tradito” ha ammesso in diretta su Rai 1.

Una frase emblematica che ha fatto pensare proprio ad Anna Tatangelo. Il tradimento alla base della fine della loro storia? Una domanda più che lecita che ha circolato tra i loro fans. Ma Gigi non ha dato spiegazioni e riferimenti. Si è mantenuto vago senza lasciar intendere nulla nello specifico.

“Sono stato tradito da chi pensavo mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità – ha ammesso – per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose”. Una storia da dimenticare dunque questa del tradimento per Gigi. Tutto tace ed i dubbi se sia o meno Anna attanagliano i più curiosi.

