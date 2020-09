Giuliano Ferrara. Volto tumefatto su Twitter: “Colpa degli squadristi radicali”

Giuliano Ferrara pubblica sul suo profilo Twitter un post ironico ai danni dei radicali. Molti i commenti di risposta alla sua foto provocatoria

Come mi hanno ridotto Spadaccia, Cesaretti, Vitiello e Rocca per aver detto che tra finanziamento pubblico e vitalizi c’è un nesso sghembo. Squadristi radicali!Notare libreria dietro. pic.twitter.com/HeVDZvZAEi — giuliano ferrara (@ferrarailgrasso) September 15, 2020

Un post pubblicato ieri sul profilo di Giuliano Ferrara lo ritrae con un occhio tumefatto, molto gonfio al punto di non poterlo neppure tenere aperto. Cosa è accaduto al giornalista e politico italiano?

A quanto pare nulla di serio, si tratterebbe di un’uveite o di un incidente domestico; lui ha utilizzato il fatto per pubblicare un messaggio ironico che recita così: “Come mi hanno ridotto Spadaccia, Cesaretti, Vitiello e Rocca per aver detto che tra finanziamento pubblico e vitalizi c’è un nesso sghembo. Squadristi radicali! Notare libreria dietro.”

Molti i commenti di risposta che sono giunti al suo indirizzo.

Giuliano Ferrara. Il perché degli attacchi ai Radicali

Un utente replica: “Si è conciato maluccio il grande Ferrara. Ricordo che siamo stati figli compagni colleghi seguaci di Pannella. A lui va riconosciuto il merito di aver trasformato gli italiani da paesani a cittadini.”

Un altro ancora scrive: “Quella di Pannella è ancora oggi la soluzione migliore sul finanziamento pubblico ai partiti: dare, non soldi, ma mezzi e servizi per le informazioni dei progetti politici da proporre agli elettori, al Parlamento e al Governo.” Si legge inoltre: “Povero Marco Pannella, chi sa come se la ride. Aveva rispetto per te Giuliano ma a volte spari di quelle c****te, in fondo credo che te ne rendi conto anche te. Come fai a non riconoscere il valore dei referendum Radicali sul finanziamento pubblico dei Partiti del 93 e come finì?”

Il Tweet fa riferimento ad un editoriale pubblicato dallo stesso Ferrara che porta la data 13 settembre, pubblicato su Il Foglio. Il giornalista attacca il partito Radicale definendo i suoi seguaci i veri populisti, ancor prima del Movimento 5 Stelle e della Lega.

