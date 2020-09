Grande Fratello, chi è Andrea Zelletta: vita privata, carriera, fidanzata. Stiamo parlando di uno dei nuovi concorrenti della casa più spiata d’Italia

Andrea Zelletta, classe 1994, è uno dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello. Nato a Taranto, della sua vita privata sappiamo che è molto legato alla famiglia, in particolar modo alla sorella Alessia a cui ha dedicato pure un tatuaggio. Ha lavorato come modello, sfilando per molto brand importanti. Ha anche giocato a livello professionistico a calcio in serie D.

A gennaio 2019 ha partecipato a Uomini e Donne come tronista ed è rimasto subito colpito da Natalia Paragoni, corteggiatrice all’epoca di Ivan Gonzalez. Decise di intromettersi nel corteggiamento e alla fine è proprio lei che ha scelto. Inizia così la storia d’amore tra i due che ancora oggi va avanti. Lei è molto gelosa e per questo in molti sono curiosi di vedere come gestirà la gelosia della sua ragazza ora che è nella casa circondato da tante belle donne.

