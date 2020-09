Grande Fratello, Fausto Leali parla di Hitler e Mussolini: parole assurde, finisce nel mirino dei social. La regia non ha fatto in tempo a censurare quanto detto dal cantante

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato e Fausto Leali è già entrato nel mirino del web per quanto dichiarato ieri. Era appena entrato nella casa e aveva già conquistato tutti, in molti avevano creato empatia con lui e con i suoi modi di fare, fino a che sempre nella giornata di ieri non ha dichiarato delle cose riguardo Hitler e Mussolini che ha fatto storcere il naso ai suoi fans.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Fausto Leali parla di Mussolini ed Hitler al Grande Fratello: bufera sui social

“Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata” ha esordito così, mentre parlava con i suoi compagni. “Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”. La regia cambia subito immagini ma oramai è troppo tardi, il danno è stato fatto. Addirittura, alcuni utenti su Twitter hanno sentito alcuni concorrenti rispondere al cantante e dargli ragione.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

È stata sicuramente una delle tante cose che ha caratterizzato un primo giorno nella casa esplosivo: quanto accaduto ha creato davvero scalpore. Il cantante è finito in tendenza sui social e c’è chi già sta chiedendo la squalifica.