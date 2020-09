Grande Fratello, record di uscita: concorrente abbandona la casa dopo 24 ore

Grande Fratello Vip, record di uscita: concorrente abbandona la casa dopo 24 ore. Nella notte Flavia Vento ha deciso di uscire dalla casa

Record di uscita dalla casa del Grande Fratello Vip: Flavia Vento ha deciso di abbandonare il gioco dopo solo 24 ore dall’entrata. Durante la giornata è stata davvero molto male, ha pianto e ha rivelato che le mancavano i suoi sette cani. Era molto preoccupata, al punto tale che è arrivata a piangere: nulla è servito il tentativo dei suoi compagni di consolarla e convincerla a restare. Stanotte, intorno all’una, ha lasciato la casa.

Flavia Vento ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip

Solo un giorno ma importante: in così poco tempo Flavia è riuscita a lasciare un’impronta tutta sua al programma. Il suo ingresso, infatti, resterà sicuramente nella storia del programma. Intanto nella casa è rientrato Tommaso Zorzi dopo essere stato fuori per aver accusato un po’ di febbre: nulla di grave, non è covid, probabilmente avrà avuto dei problemi con gli sbalzi di temperatura. Oggi sta molto meglio ed è già di nuovo tra i suoi compagni di viaggio.

Personaggio molto discusso, invece, è Patrizia De Blank. Un vero e proprio ciclone. I social sono davvero impazziti per lei: simpatica, divertente, pungente e tanto altro, sarà sicuramente uno dei personaggi più forti di questa edizione. In particolar modo dopo il piccolo “incidente” che è accaduto ieri.