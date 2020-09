Isabella Ferrari è una dea: abito bianco, spacco vertiginoso e sorriso intramontabile – FOTO

Isabella Ferrari non si smentisce: sempre più bella con classe e fascino incanta il popolo del web in una mise d’eccezione

Isabella Ferrari riesce sempre a fare colpo. L’attrice, una delle più belle e apprezzate dello spettacolo italiano riesce a fare sempre di meglio. Con il suo talento indiscusso e con la sua bellezza impareggiabile.

Per lei gli anni sembrano passare solo sulla carta. Il suo fisico è perfetto e sembra non accusare le piega del tempo che scorre. Isabella, come molti suoi colleghi, è tornata a lavoro. Alcuni giorni fa è stata ospite al Festival di Spoleto, magnifica come sempre.

Da oggi, inoltre, la rivediamo nei panni di Simonetta, la mamma di Ludovica nella serie originale italiana Netflix, Baby 3, il capitolo conclusivo della saga ispirata alle baby squillo dei Parioli.

Oltre che sullo schermo tutti i suoi fan l’aspettano, sempre trepidanti, anche su Instagram per apprezzare i suoi scatti, tutti bellissimi e mai volgari.

Isabella Ferrari, classe e fascino nella città Eterna