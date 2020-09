Juventus, rinnovo Paulo Dybala: le richieste del numero 10 bianconero

Il giocatore della Juventus Paulo Dybala avrebbe richiesto alla società un trattamento da big per le trattative legate al rinnovo del contratto.

Tra le varie trattative che la Juventus sta intavolando in questi giorni, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni, si inserisce il rinnovo di Paulo Dybala. Il centravanti argentino, tra i protagonisti della scorsa stagione, soprattutto nella fase finale, non ha ancora trovato un’intesa con la società per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. L’intenzione del giocatore sarebbe quella di rimanere in bianconero, ma da protagonista assoluto. L’agente della Joya, arrivato a Torino nelle scorse ore per trovare un accordo, chiederebbe un prolungamento sino al 2025 con un raddoppio dell’ingaggio, cifre che la dirigenza delle Vecchia Signora riterrebbe troppo alte.

Juventus, rinnovo Paulo Dybala: l’argentino chiede un trattamento da big, ma i bianconeri temporeggiano

La Juventus, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, non ha ancora ingaggiato un centravanti. La squadra esordirà domenica sera in Serie A contro la Sampdoria e, a meno di clamorose sorprese, Pirlo non avrà a disposizione la punta che da tempo la dirigenza spera di ingaggiare. Il reparto offensivo sarà, dunque, affidato a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Mentre Fabio Paratici è alla ricerca del nuovo attaccante, in casa Juve si sarebbe tornato a parlare della questione legata al rinnovo del numero 10 bianconero.

Dybala, difatti, non ha ancora trovato un accordo con la società per rinnovare il contratto che scadrà a giugno del 2022. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sport Mediaset, il fantasista argentino è intenzionato fortemente a rimanere a Torino, ma da big assoluto, secondo solo al compagno Ronaldo. L’agente del giocatore, Jorge Antun è arrivato in Italia nelle scorse ore per un soggiorno di circa tre settimane, durante le quali si spera possa arrivare ad un’intesa. Le richieste, riporta Sport Mediaset, sarebbero un prolungamento di contratto di 3 anni, sino al 2025, con un ingaggio di almeno il doppio rispetto a quello attuale (7,3 milioni di euro netti a stagione). Richieste considerate troppo alte dalla Juventus che adesso intende prendere tempo per capire anche gli sviluppi di mercato.

La decisione potrebbe slittare, dunque, all’anno prossimo, circostanza che potrebbe portare il giocatore ad avere dei ripensamenti. Il fantasista argentino, difatti, ha respinto le offerte arrivate da numerosi club europei intenzionati ad acquistarlo. Tra questi, su tutti il Manchester United, il Real Madrid ed il Barcellona.

